Morto l’ex assessore Tognarelli. Il suo impegno nel volontariato

PONTEDERAConsigliere comunale, assessore, impegnato nel volontariato. Stefano Tognarelli è morto all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. Da anni aveva lasciato la politica e di recente faceva parte del consiglio direttivo della Pubblica Assistenza di Pontedera. Il funerale oggi, mercoledì 30 aprile, alle 15,30, nel Duomo di Pontedera. Ieri mattina il presidente del consiglio comunale Marco Salvadori ha aperto la seduta ricordando Tognarelli "figura importante per la nostra città" ed esprimendo le condoglianze alla famiglia.

Eletto per la prima volta nel 1999 in consiglio comunale, Tognarelli è stato per dieci anni assessore. Dal 2004 al 2009 con sindaco Paolo Marconcini e dal 2009 al 2014 con la prima giunta presieduta da Simone Millozzi. "Una persona attenta, disponibile e legatissima alla città – il ricordo del sindaco Matteo Franconi – Instancabile nel suo ruolo di assessore, al servizio di tutti. Con Stefano ho condiviso un pezzo di strada nella prima giunta di Simone Millozzi, apprezzandone la passione che metteva nell’affrontare tante questioni, sempre con il pensiero fisso a Pontedera e ai suoi concittadini". "Un assessore connesso al suo lavoro, presente e impegnato", il ricordo di Paolo Marconcini,. mentre per Millozzi "Tognarelli è stato un amministratore legato al territorio e alla comunità".

Il Partito Democratico ricorda Tognarelli come "figura di riferimento per la nostra comunità" che "ha servito Pontedera con passione e competenza". "Il suo prezioso apporto alla vita delle associazioni non è mancato fino a quando è stato nelle sue possibilità – il pensiero di Pubblica Assistenza e Avis – Rimpiangeremo la figura di Stefano e il suo impegno nel sociale, stringendoci accanto alla famiglia".