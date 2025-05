Lutto a Pontedera, muore medico del pronto soccorso

Pontedera, 28 maggio 2025 – Lutto a Pontedera per la scomparsa di Fabrizio Ricci, medico specializzato in chirurgia, da oltre 25 anni in forza al pronto soccorso del "Lotti". La direzione ospedaliera e la direzione aziendale Asl si uniscono al cordoglio della famiglia.

A ricordarlo è la direttrice del pronto soccorso pontederese, Lucilla Furesi. «Fabrizio è sempre stato una persona disponibile e un valido professionista, punto di riferimento per colleghi e pazienti. La sua umanità e la sua professionalità ci mancheranno. Siamo professionalmente cresciuti insieme e per me è stato come un fratello, sempre pronto a rispondere "Ci sono!" in caso di bisogno. Esprimo, a nome mio e di tutto il personale del pronto soccorso, la più sentita vicinanza alla sua famiglia, a tutti coloro che gli hanno voluto bene e il ringraziamento a tutti i colleghi che gli sono stati vicino».