Da Sanremo a... S.Maria per l’amico Romanino

SANTA MARIA A MONTE

Una delle sorprese più gradite dell’evento dedicato a Romano Fogli al teatro Comunale di Santa Maria a Monte è stata l’esibizione del grande maestro, compositore e direttore d’orchestra Fio Zanotti che ha suonato l’Inno di Mameli con l’armonica a bocca. Zanotti, bolognese, classe 1949, ha partecipato a molti Festival di Sanremo e collaborato con i più grandi nomi della musica italiana fra cui, solo per citarne alcuni, Zucchero, Anna Oxa, Milva, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Adriano Celentano, Renato Zero, Francesco De Gregori e Claudio Baglioni. Nel 1964, quando il Bologna vinse lo scudetto nello spareggio contro l’Inter con gol di Romano Fogli da Santa Maria a Monte e Nielsen su passaggio di Fogli, Zanotti aveva 15 anni ed è uno dei ragazzi tifosi rossoblù con Romanino come idolo. I due, poi, negli anni hanno coltivato una sincera amicizia che ha portato il grande maestro a Santa Maria a Monte e suonare l’Inno di Mameli al teatro Comunale. Suscitando ammirazione e commozione.