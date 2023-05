Crv academy 2023, il gran finale di stagione

E’ giunto alla sua conclusione Crv Academy 2023 con una gara tra gli studenti degli istituti Itc Marco Polo di Cecina, Itc Fermi di Pontedera e Itc Niccolini di Volterra, che si sono fronteggiati in un game incentrato sull’educazione finanziaria organizzato da Cassa di Risparmio di Volterra alla Siaf. Il progetto ha visto susseguirsi incontri tra la Cassa e gli studenti a partire dal 2022, con l’iniziativa "Conoscere la borsa", proseguiti nella primavera 2023, con incontri nei quali gli studenti hanno potuto confrontarsi con gli esperti della banca sui temi del risparmio, dell’investimento, previdenza, ma anche su temi pratici: come funziona. Sono inoltre state organizzate visite in alcune filiali. In occasione dell’ultimo incontro, Crv ha messo alla prova gli studenti organizzando un game: al termine, cinque di loro si sono aggiudicati l’accesso ad un tirocinio extra curriculare della durata di 3 mesi nella Cassa. "L’educazione finanziaria è un tema di grande attualità per tutto il sistema Paese, tanto che finalmente sarà inserito anche nei programmi scolastici - dichiara il direttore della Crv Stefano Pitti - Come Cassa da sempre sosteniamo le scuole per dare ai ragazzi l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza finanziaria, che permetterà alle giovani generazioni di affrontare al meglio l’ingresso nel mondo del lavoro e la gestione dei propri risparmi".