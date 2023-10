Croce Bianca. Domenica voto per il consiglio

ORENTANO

La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Orentano convoca le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. I soci sono chiamati alle urne nella giornata di domenica 29 ottobre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. I candidati alla carica di consigliere dell’associazione sono i seguenti: Loris Bicocchi, Maria Chimenti, Raffaele Crispino, Antonietta Fracassi, Costantino Licursi, Eleonora Marinari, Giuseppe Propato, Giuseppe Santosuosso, Valentina Sivieri Benetti, Manola Ulivieri, Alessia Volpi. La Pubblica Assistenza Croce Bianca è l’associazione di volontariato molto attiva sul territorio di Orentano e delle frazioni di Castelfranco non solo per quanto riguarda l’emergenza urgenza, ma anche per il sociale.