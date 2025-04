Pontedera, le quotazioni delle case: torna di moda il centro città

Pontedera, 18 aprile 2025 – Fornace Braccini e Bellaria sono le zone più quotate. Ma torna di moda anche il centro città di Pontedera. Sono in aumento le richieste per immobili residenziali nella zona centrale della città, mentre nella medesima area è calata la richiesta per i fondi commerciali.

In risalita il valore medio del compravenduto: +1,28 rispetto al 2023, con l’ultimo trimestre dello scorso anno che ha fatto registrare un incremento del 7,6% rispetto al medesimo periodo del 2023. È il punto sul mercato immobiliare di Pontedera relativo al 2024, analizzato da Mediatori Group.

“C’è molta richiesta e poca offerta – dicono gli esperti –. Si prospetta quindi un incremento dei prezzi. La difficoltà che si sta iniziando a riscontrare è che la capacità di acquisto delle persone è più bassa rispetto alle necessità immobiliari”. L’acquirente-tipo del mercato immobiliare – prosegue l’analisi di Mediatori Group – è un uomo (nel 57% dei casi) di età compresa tra i 25 e i 44 anni con un impiego come lavoratore dipendente (nel 70%).

Sul fronte degli venditori, il sesso è esattamente spaccato, l’età è tra i 45 e i 64 che combinati rappresentano il 70%, pensionato o dipendente nella maggior parte dei casi. Per la zona Fornace e Bellaria Galimberti servono 2.800 euro al mq in media per un immobile con meno di dieci anni, per una valutazione che scende a 1.900 in caso di usato ristrutturato. Poi c’è il centro, con le quotazioni medie che ammontano rispettivamente a 2.300 per un appartamento nuovo a e 1.600 per uno ristrutturato. La Rotta e La Borra le zone più economiche: si parla di 2.200 euro in ognuno dei due casi per il nuovo e di 1.300 per il ristrutturato.

A Pontedera ed in Valdera, il canone di locazione per un monolocale oscilla mediamente fra i 450 ed i 500 euro. Una cifra che sale a 550-650 per un bilocale, mentre per un appartamento con due camere da letto si va dai 650 ai 700 euro. Per un appartamento con tre o più camere il canone d’affitto medio varia dagli 800 ai mille euro.