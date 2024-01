Corsi di informatica per la certificazione

Un corso di informatica per la certificazione di alfabetizzazione digitale. Al campus della scuola Siaf si svolgerà, in presenza, il corso di informatica per ottenere la certificazione Pekit Project Expert riconosciuta dal ministero dell’istruzione e del merito, organizzato da Sistema Formazione, società di servizi con esperienza nell’ambito della formazione e dell’orientamento professionale. Tra qualche mese è previsto il rinnovo delle graduatorie di terza fascia, e questo titolo, che attesta le proprie competenze digitali e la padronanza nell’utilizzo delle procedure informatiche, diviene obbligatorio per percorrere la carriera all’interno della scuola. La certificazione sarà utile anche per i docenti che aspirano a aumentare il loro punteggio nelle graduatorie provinciali di supplenza. Info: [email protected].