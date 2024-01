Cordoglio del teatro Era per l’attore Enzo Moscato. Nel 2018 il tributo

"Vogliamo salutare il grande Enzo Moscato. Drammaturgo, regista, attore e poeta che ha raccontato e segnato un’epoca con opere e interpretazioni uniche. Profondamente napoletano e internazionale allo stesso tempo, amico del nostro teatro, ci ha sempre accompagnato nel percorso e nella nostra storia teatrale". Con questa parole il Teatro Era di Pontedera ha voluto salutare Enzo Moscato, morto nella notte tra sabato e domenica dopo una lunga malattia. Proprio all’autore, regista e attore napoletano il Teatro Era aveva dedicato un focus all’interno del programma per i 10 anni del nuovo teatro di Pontedera. Due gli spettacoli andati in scena nel 2018 di uno degli artisti più significativi della generazione napoletana degli anni Ottanta: Compleanno e Ritornanti e un incontro con Enzo Moscato aperto al pubblico, moderato da Rodolfo di Giammarco. Enzo Moscato sin dall’inizio, ha attirato su di sé l’interesse, lo studio, la curiosità del pubblico e della critica, nazionali e non, costellando un percorso artistico tra i più originali e anomali del panorama teatrale italiano, fitto di numerosi e prestigiosi premi o riconoscimenti legati al settore.