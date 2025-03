Contributi per lo sport

MONTOPOLILe famiglie in condizioni di svantaggio socioeconomico potranno avere contributi per le attività sportive dei propri figli tra i 6 e i 17 anni. Lo rende noto il Comune di Montopoli che è "tra i pochi Comuni toscani ad aver ottenuto il finanziamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per la promozione delle attività sportive per i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 17 anni d’età". "L’obiettivo è favorire la partecipazione ad attività sportive di bambini e ragazzi con disabilità o appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio socioeconomico – spiega il Comune in una nota –Grazie al finanziamento ottenuto, infatti, il Comune di Montopoli ha realizzato un progetto indirizzato ai nuclei familiari con bambini e bambine e ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni, volto a incentivare il diritto allo sport, mediante erogazione di contributi per l’iscrizione a corsi di pratica sportiva per l’anno 2025. Possono presentare domanda per ottenere un contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: età dei figli e delle figlie compresa tra i 6 e i 17 anni, residenza nel Comune di Montopoli e non beneficiare, per lo stesso periodo di riferimento e per il medesimo minore per cui si chiede il rimborso, di contributi per la stessa finalità erogati da altro ente". "Il contributo, riferito a ogni singolo bambino o ragazzo è pari a 300 euro – aggiunge il Comune – I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse a disposizione, pari a 15mila euro. I contributi saranno assegnati per non più di una disciplina praticata dal minore. La domanda deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo online scaricabile da https://montopoli.ecivis.it.Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 31 marzo". Info: ufficio scuola allo 0571 449824 o alla mail [email protected].