Conto alla rovescia per la riapertura della piscina di Pontedera

Tutto è pronto all’interno della piscina comunale coperta per riaprire dopo un intero anno di chiusura per lavori. I lavori di impermeabilizzazione della cupola per ridurre le infiltrazioni di acqua all’interno dell’impianto sportivo hanno richiesto più tempo del dovuto e nel frattempo sono stati realizzati dalla Progetto Sport che gestisce la piscina anche altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come ad esempio la sistemazione dei filtri dell’acqua, dello scambiatore di calore, la manutenzione delle caldaie, delle docce ecc. Tanti interventi per provare a rimettere a nuovo un impianto comunque datato ma che adesso è pronto per ospitare tutte le attività in acqua in attesa della realizzazione del nuovo PalAcqua che verrà realizzato a partire dai prossimi mesi in via Pacinotti. Da lunedì 18 settembre l’apertura delle vasche. "È tutto pronto – dice Leonardo Cini della Progetto Sport –. Le vasche sono pronte, resta da scaldare l’acqua che al momento è fredda ma è già trattata. Abbiamo anche già controllato gli impianti di areazione e riscaldamento e anche quelli sono ok". Ultime due settimane di apertura della vasca esterna che ha già ha ridotto gli orari di apertura in relazione alla riduzione delle temperature serali e della poca luce. Dalla prossima settimana, l’ultima della stagione estiva, gli orari della piscina esterna saranno 12-19. Durante questa fascia oraria la segreteria resterà aperta per chiunque voglia iniziare a sottoscrivere abbonamenti per la stagione invernale. Dal nuoto libero ai corsi di nuoto per bambini e adulti. "C’è già tanta richiesta, anche per la pallanuoto" dice Cini. E a tirare un sospiro di sollievo saranno anche gli atleti della Dimensione Nuoto Pontedera, che finalmente dopo anni di tribolazioni tra dieci giorni potranno tornare a nuotare nella loro casa.

l.b.