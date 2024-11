Continua a brillare la stella Michelin con Cannavacciuolo

Laqua Vineyard, il ristorante di chef Antonino Cannavacciuolo nel borgo di Casanova a Terricciola si tiene stretta la stella Michelin, confermata anche per il 2025. Si è svolta a Modena la cerimonia della Guida Michelin, al Teatro Comunale Pavarotti-Freni, un’occasione speciale per celebrare la 70a edizione della bibbia della cucina e per assegnare le famose stelle, da decenni il simbolo della qualità. L’eccellenza di Terricciola si attesta come unico ristorante stellato della provincia di Pisa tra i 393 ristoranti che compaiono nella guida Michelin 2025. A guidare la cucina del ristorante Laqua Vineyard è lo chef Marco Suriano che prima ha lavorato nella brigata di chef Cannavacciuolo a Villa Crespi e poi è stato scelto nel 2022 per guidare il Boutique Hotel nato tra le colline pisane. Dal 2023 il locale è stato inserito nella guida Michelin con l’assegnazione della stella. Nella guida si parla di "una cucina di grande qualità". Apprezzato il luogo, dato che il locale occupa un post di rilievo nell’antico borgo di Casanova a poco distanza da Terricciola. Simbolo di una Toscana meno conosciuta ma autentica. E poi l’eleganza degli ambienti e dei piatti presentati. A completare la descrizione il valore di chi lavora in cucina e in sala.