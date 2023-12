Contagi Covid, allarme rosso. "Prevenzione e mettetevi le mascherine"

Negli ultimi 7 giorni in Toscana sono stati registrati 2200 nuovi casi di positività al Covid, 245 dei quali in provincia di Pisa. È quanto emerge dal bollettino sanitario diffuso dalla Regione. Il report segnala 34 decessi riconducibili al virus in Toscana negli ultimi 7 giorni: si tratta di 15 uomini e 19 donne con un’età media di 80 anni. Undici risiedevano in provincia di Pisa. I pronto soccorso, soprattutto Volterra e Pontedera, nei giorni scanditi dalle feste natalizie stanno vivendo un boom di accessi per patologie influenzali e per una nuova ondata di contagi da Covid. "Un’influenza decisamente aggressiva - spiega il dottor Spartaco Sani, infettivologo della Asl Nord Ovest - che colpisce anche fasce più giovani di età con polmoniti violente. E il picco è atteso nel mese di gennaio". Ma torna a infuriare anche il contagio da Covid. "Abbiamo solo i numeri che si riferiscono a accessi e ricoveri ospedalieri - prosegue Sani - ma il contagio è sottostimato, poiché molte persone fanno il tampone rapido a casa. C’è chi si è vaccinato contro l’influenza, e chi ha ignorato il vaccino contro il Covid". Una spirale di contagi che mette in crisi anche la tenuta dei primi accessi ospedalieri. "Sarebbe opportuno tornare a indossare le mascherine nei periodi come l’attuale. Non vaccinarsi, purtroppo, aumenta la possibilità di contrarre il virus in forme più severe. Anche letali, per anziani over 80 che hanno già un quadro clinico compromesso. E sì, servono le mascherine, perché riducono la diffusione dei virus. C’è poi la questione degli assalti al pronto soccorso nel periodo delle feste. Un fatto - conclude Sani - che si verificava anche prima della pandemia. Motivo che deve spingere a attuare forme di prevenzione, vaccinandosi e indossando le mascherine, per evitare che accada quel che è sotto gli occhi di tutti. Persone a casa con forme di influenza aggressive, accessi, tanti, agli ospedali sia per l’influenza stagionale sia per il Covid".

