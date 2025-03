Consiglio comunale, i duelli: "Su parchi, rifiuti e fibra solo risposte evasive"

PONTEDERANon soddisfano le risposte ricevute dalle opposizione durante l’ultimo question time del Comune di Pontedera. Non hanno convinto Fratelli d’Italia che ha anche provocatoriamente chiesto di abolire questo momento di (poco, secondo il loro parere) confronto e non ha convinto neanche la lista Pontedera a Sinistra che alla maggioranza ha chiusto delucidazioni su temi ambientali e sociali."Alla richiesta di conoscere un cronoprogramma di copertura con la fibra di connessione a internet di tutte le abitazioni del comune – ha detto Denise Ciampi, consigliera comunale Pontedera a Sinistra – abbiamo ricevuto una risposta abbastanza articolata dell’assessora Sonia Luca, che ha indicato ciò che è stato sino ad oggi realizzato ma non ha dato chiarimenti rispetto alla previsione di copertura di frazioni o abitazioni isolate nel comune. Continueremo a chiedere che venga sviluppato un piano di copertura totale per la connessione veloce, tutti i cittadini, servizi, esercizi commerciali o produttivi devono avere le stesse opportunità". A che punto è il parco Bellaria? "L’assessore ai lavori pubblici non ci ha soddisfatto con la risposta data – continua Ciampi – che ancora una volta non tiene conto delle richieste avanzate da oltre ottocento cittadini di quel quartiere sotto forma di sottoscrizione firmata mentre viene indicata come procedura d’ascolto attuata quella del sondaggio su 4 ipotesi di lottizzazione, avvenuta on line sui siti istituzionali del comune ma senza un oggettivo riscontro su chi e quante volte potesse votare in questa modalità". C’è poi il tema delle comunità energetiche rinnovabili per la lista Pontedera a sinistra dovrebbe essere realizzata una rete di Cer, mentre il Comune pensa alla realizzazione di un’unica comunità."Alla domanda – conclude Ciampi – di esprimersi sul percorso finalizzato all’entrata di RetiAmbiente, di cui il Comune di Pontedera è socio, in Novatosc, società creata per la realizzazione e gestione dell’ossicombustore che vorrebbero realizzare a Peccioli, registriamo che non esiste una volontà formalizzata di rifiuto del percorso. Sul tema, che non ha ancora trovato spazio nell’agenda del consiglio comunale, auspichiamo sia votata una delibera di contrarietà da far valere per il voto nell’assemblea di RetiAmbiente. Continuiamo nella nostra azione di attenzione e sollecito alle questioni che i cittadini ci segnalano e a quelle ambientali e sociali che Pontedera a Sinistra ha assunto come impegno verso gli elettori e elettrici del comune".