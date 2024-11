Conoscere il bosco. Performance artistica durante la passeggiata

Un’esperienza teatrale dove l’arte incontra la natura e diventa strumento di riflessione e consapevolezza. Oggi e domani, si terrà la performance finale itinerante del laboratorio di ricerca e sperimentazione teatrale “ART - In teATRo e in nATuRa”, nella cornice del Bosco delle Cerbaie a Quattro Strade di Bientina. Il ritrovo è fissato alle ore 15 al parcheggio del Circolo Risorgimento di Quattro Strade, in Via del Ghinghero 2. Il progetto è stato ideato e condotto da Elena Franconi in collaborazione con l’associazione Il Forasacco, il patrocinio del Comune di Bientina e il sostegno della Sezione Soci Coop Valdera. La performance segna la conclusione del percorso iniziato lo scorso 14 settembre e sarà anche un’occasione per visitare il bosco. Partendo da un piccolo pertugio i partecipanti cammineranno lungo un sentiero nel bosco, arrivando sulle sponde del lago di Bientina. Attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi (musica, teatro, movimento, parola) gli otto performers ispirati dal luogo daranno vita a una performance itinerante in cui il bosco sarà l’attore principale e i performer si muoveranno al suo interno come presenze attente e delicate. L’evento è gratuito, ma aperto a un numero massimo di 40 partecipanti. Per prenotarsi 3394285001.