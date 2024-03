Comunità energetica. Decolla il progetto

Si è concluso il processo partecipativo Idee in Rete - progettazione partecipata per una comunità energetica solidale e sostenibile, promosso dal Comune e co-finanziato dall’autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione. Il percorso, che ha visto la collaborazione della società Simurg Ricerche, della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse, si è svolto con l’obiettivo di definire i termini di costituzione di una comunità energetica rinnovabile, solidale e sostenibile. "Si conclude il percorso partecipativo che è servito per iniziare a capire cos’è nel concreto una comunità energetica – dicono la vicesindaca Linda Vanni e il consigliere Paolo Moretti –. Grazie a Simurg, alla Scuola Sant’Anna e ad Arr per averci accompagnato e guidato e grazie ai cittadini che hanno seguito gli incontri. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dare il via, entro la fine della legislatura, alla manifestazione d’interesse per dare gambe al progetto. Gli uffici stanno già lavorando allo statuto e al regolamento". La manifestazione di interesse verrà presentata alla cittadinanza in un incontro aperto a tutti (cittadini e cittadine, imprese, associazioni e stakeholders), che verrà organizzato e comunicato nei prossimi giorni.