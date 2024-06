Comunità energetica al via. Il sì di una decina di aziende

Nasce a Capannoli la prima comunità energetica della Valdera. Nei giorni scorsi i soci fondatori della Cer Capannoli per la Valdera hanno sottoscritto gli atti per costituirsi in associazione riconosciuta e dare il via alla Comunità Energetica Rinnovabile. Un percorso promosso dall’amministrazione comunale di Capannoli a cui hanno aderito come soci fondatori otto aziende locali, oltre al Comune di Capannoli: Baldinotti autodemolizioni, Galiano Group, Magozzi legnami, Meccanocar, MiniHospital Sandro Pertini, Palestra My Life, Pantani e Conti, Turchi Filtri.

"Abbiamo dato gambe a un’idea nata per agevolare aziende, famiglie e associazioni ad abbattere i costi dell’energia – commentano dall’amministrazione comunale – guardando alla sostenibilità ambientale". L’obiettivo principale delle Cer è quello di fornire, oltre al risparmio dei propri consumi energetici, benefici ambientali, economici e sociali nel comune di Capannoli, e non solo. Le comunità energetiche sono in pratica delle associazioni tra cittadini, attività commerciali, imprese, enti territoriali e autorità locali che decidono di unirsi per produrre e condividere energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Un modo nella sostanza per mettere in pratica quella transizione ecologica che ci chiede l’Europa.

"Sono già state avviate sinergie con i comuni limitrofi di Casciana Terme Lari, di Palaia e di Pontedera – continuano – . Adesso la Cer potrà pensare a realizzare l’impianto fotovoltaico sull’area messa a disposizione dal Comune di Capannoli ed allargarsi a nuovi soci". Una prima formazione che non esclude l’ingresso di altri soci. Nelle prossime settimane, infatti, altre imprese, cittadini e associazioni potranno entrare a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile. "Un importante traguardo – hanno commentato i soci fondatori –. Un’idea a cui ci siamo avvicinati mesi fa e che adesso inizia a concretizzarsi, un impegno a cui ci dedicheremo nei prossimi mesi; avere al nostro fianco l’amministrazione comunale è fondamentale per lo sviluppo di questo importante progetto".