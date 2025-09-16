Commercio, emorragia di attività: "Ora servono risposte concrete"

Il commercio e il tema dell’emorragia di attività resta al centro di attenzioni per trovare soluzioni. Confesercenti Pontedera, con il suo responsabile d’area Claudio Del Sarto, ha incontrato il sindaco Matteo Franconi e l’assessore Puccinelli per affrontare con urgenza la grave crisi che sta colpendo il commercio cittadino, aggravata dalle continue chiusure di attività nel centro urbano.

Durante il confronto – viene spiegato – è stata sottolineata la necessità di interventi concreti e immediati per evitare il progressivo svuotamento del tessuto economico locale. Tra le proposte avanzate da Confesercenti c’è l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per almeno sei mesi a favore dei pubblici esercizi, come misura immediata di sollievo economico, l’attivazione di una collaborazione tra Comune, amministrazione e Siat per introdurre sconti sui parcheggi durante il periodo natalizio, incentivando così gli acquisti nelle attività del centro.

Inoltre la pianificazione di eventi strutturati e continui nel tempo, con una visione di lungo periodo, abbandonando la logica delle iniziative "spot". "Noi anche quest’anno, come associazione di categoria, proponiamo iniziative come il Pontedera Cosplay che si terrà il prossimo 19 e 20 settembre e il Mercato Europeo che si terrà all’inizio di ottobre – spiega Confesercenti – tutte iniziative che da anni vedono Pontedera protagonista e che creano un legame con la clientela.

Infine il rafforzamento del legame tra cultura, arte e commercio, promuovendo attività culturali in sinergia con le imprese locali per attrarre visitatori e consumatori e l’avvio dei progetti di riqualificazione urbana, attesi da tempo, per restituire vitalità e attrattività al centro città".

Dal confronto con l’amministrazione – spiega l’associazione di categoria – è emersa una disponibilità all’ascolto e una condivisione della necessità di attuare misure mirate e incisive. "L’associazione – spiega Del Sarto – continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione della situazione e a farsi portavoce delle istanze degli operatori del commercio locale, chiedendo un impegno costante da parte delle istituzioni per il rilancio del settore".