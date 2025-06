Comicopoli salta un giro. Serata Diamanti-Beni. Aspettando il... 2026

MONTOPOLIComicopoli salta un anno a causa di intoppi e ritardi organizzativi, non ultimo quello più importante che coincide con l’impegno della regista della Festa della Comicità di Montopoli, Katia Beni, con le registrazioni della nota serie I Cesaroni. Così, per questo 2025, è stato deciso di non allestire il cartellone con le serate e i comici (ricordiamo che nelle passate edizioni si sono alternati sui tre palchi di Comicopoli, tra gli altri, Panariello, Ruffini, Drusilla) e di "saltare un giro", come si legge nella mail inviata dall’organizzazione. E di allestire una sola serata dove "Donatella Diamanti incontra e si scontra con Katia Beni per una intervista spettacoli da non perdere". L’appuntamento è fissato per il 29 giugno, alle 21,30, in piazza San Matteo, sotto la splendida torre medievale e su una delle terrazze più belle della Toscana. Ma i posti sono pochi e si potrà accedere solo su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti e solo tramite messaggio WhatsApp al numero del Comune di Montopoli 335 8096619. Con un messaggio è possibile prenotare non più di quattro posti a nominativo. La serata si chiama, appunto, "Aspettando Comicopoli 2026" quando la manifestazione verrà riproposta con lo stesso format.

Anche per una sola sera Montopoli mantiene alto il suo contributo alla divulgazione della comicità che fa riflettere, oltre che ridere, con due grandi nomi del panorama cinematografico e artistico italiano. Donatella Diamanti è una delle sceneggiatrici più brave che ci sono attualmente in circolazione. Uno dei suoi ultimi lavori è stato Gerri, ispettore di polizia sui generis interpretato da Giulio Beranek, la cui serie è andata in onda le scorse settimane su Rai 1. Una serie che ha avuto un grande successo. Katia Beni è una garanzia. Volto noto della comicità toscana, vanta decine partecipazioni in film e serie televisive e in spettacoli teatrali. Entrambe, sia la Diamanti che la Beni, peraltro, hanno scelto la campagna di Montopoli dove vivere. Da anni sono cittadine montopolesi.

