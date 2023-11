"Come costruire la pace". Dibattito con Cuperlo

In Ucraina, in Medio oriente, nel Mondo: fermare le guerre, Costruire la Pace. Tematihe di grande attualità e ragione di riflesisone.Venerdì alle 18 sarà a San Miniato Gianni Cuperlo, uno dei maggiori dirigenti del Pd, deputato, e autore del libro "Rinascimento europeo, il libro dell’Europa che siamo stati, che siamo e che dobbiamo diventare". Cuperlo, sarà a San Miniato, nell’ambito della Festa autunnale de l’Unità, che il partito organizza ogni anno in concomitanza con la mostra mercato nazionale del tartufo per discutere con la cittadinanza su temi di grande attualità: dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, dalla condanna del terrorismo alla necessità di una tregua umanitaria per fermare i massacri, dall’iniziativa dell’Europa e delle maggiori potenze mondiali fino all’obiettivo di "due popoli e due Stati". "Sarà l’occasione perché il popolo del Pd, che ha riempito Piazza del Popolo a Roma sabato scorso, le associazioni territoriali che si battono ogni giorno per la Pace nel modo – spiega una nota –, e ogni cittadino, possano dibattere, confrontarsi e assumere iniziative per la pace in ogni angolo del pianeta".