Codyeco Lupi trionfa a Grosseto: vittoria cruciale per la classifica

La Codyeco Lupi vince per 3-2 a Grosseto reagendo alla sconfitta (3-1) in finale di Coppa Italia per mano dei salentini del Galatone. I biancorossi portano a casa due punti che permettono loro di restare nei primi posti in classifica (58 punti) anche se il Sassuolo (59) li sorpassa, portandosi avanti di una spanna. Resta al primo posto Camaiore (60) vittorioso alla Spezia. Tuttavia Sassuolo, a tre turni dalla conclusione, deve osservare un turno di riposo e questo favorisce i santacrocesi, che disporranno di 9 punti potenziali contro i 6 degli emiliani. I conti però verranno fatti solo alla fine ed ai play-off per la promozione in A3 parteciperanno solo le prime due. A Grosseto la Codyeco si è imposta grazie ai seguenti parziali: 19-25; 25-18; 25-22; 18-25; 10-15. Al vantaggio per 2-1 dei maremmani, i conciari hanno reagito con carattere, imponendosi in una trasferta-trappola, in cui è stato pur sempre perso un punto. In coda vittoria pesantissima del Gruppo Lupi Pontedera a Cecina nello scontro diretto fra due pericolanti.

Per i biancocelesti di Simone Buti è giunta la terza vittoria consecutiva da 3 punti che ha consolidato il quint’ultimo posto, che (per ora) vuol dire salvezza. In classifica il Gruppo Lupi porta a quattro i punti di vantaggio sui rossoblù di Giacobbe: 32-28. Pontedera intravede la salvezza, ben sapendo che dovrà far suo il match interno contro i VV.F. Marconi di Reggio Emilia al prossimo appuntamento in calendario. Questi i parziali del match in riva al mar Tirreno: 23-25; 12-25; 27-29. Palasport gremito, con una sessantina di sostenitori biancocelesti, giunti da Pontedera. La Toscana Garden Arno di Castelfranco è stata invece battuta per 3-2 al PalaMattioli dal Firenze Volley. Questo l’andamento della gara: 25-20; 25-23; 27-29; 15-25; 15-12. Da qualche settimana i biancoverdi di Piccinetti non riescono più a trovare quella continuità di risultati che aveva caratterizzato la prima parte del girone di ritorno. L’Arno torna così al nono posto con 42 punti a disposizione.

Marco Lepri