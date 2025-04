Codyeco Lupi sfida La Spezia per il primato in classifica

Si giocano stasera alle 21 le gare della terz’ultima di ritorno. La Codyeco Lupi ha la possibilità di riportarsi al primo posto agganciando il Camaiore a quota 61 superandolo per il miglior quoziente set. Per farlo, deve battere per 3-0 o per 3-1 La Spezia, vista l’imprevisto passo falso dei versiliesi, sconfitti in casa (nell’anticipo di domenica scorsa) dalla Sestese per 3-2. Ecco, quindi che la partita di stasera assume ancor più importanza, considerando pure che, nelle ultime due gare contro Parma e Firenze Volley, i conciari se la vedranno con squadre già retrocesse da tempo, per cui prive di stimoli. Prima però c’è da superare i liguri, prestanti fisicamente ed in grado di tenere sul chi vive i biancorossi di Pagliai.

Il Gruppo Lupi di Pontedera affronta stasera al PalaMatteoli i VV.F. Marconi di Reggio Emilia col vantaggio di conoscere il risultato ottenuto ieri sera dal Cecina in casa della Spezzanese. Una vittoria da tre punti potrebbe rivelarsi decisiva per i biancocelesti che dovranno riposare alla penultima, nel turno di sabato prossimo. Dopo le ultime tre nette vittorie, Pantalei e compagni non vogliono concedere si soste, tirando dritti all’obiettivo salvezza permanenza in B.

Stasera, al PalaBagagli di Castelfranco, la Toscana Garden Arno se la vedrà con il Grosseto. Le due squadre non hanno più niente da chiedere alla loro stagione. Le ultime tre partite verranno disputate per concludere al meglio un’annata tutto sommato positiva. I biancoverdi sono reduci dalla sconfitta di Firenze a conclusione di un match poco brillante. "Il nostro obiettivo – dicono i dirigenti – è quello di mantenere alta la concentrazione facendo fino in fondo il nostro dovere".

Marco Lepri