Cocaina in un container di pellami. Appello bis per tre imputati

Questa è una storia di tanta droga. Le indagini della Squadra Mobile di Bologna avevano fatto rinvenire ingenti quantità di droga all’interno di pallet apparentemente contenenti pellame spedito dalla Repubblica Dominicana. Complessivamente si parla di oltre 600 chili di cocaina, trovati tra Bologna, Vicenza, Savona e Santa Croce. Per tre posizioni il processo è arrivato davanti la Corte di Cassazione. E gli ermellini – accogliendo le doglianze dei difensori sul punto - hanno disposto che si faccia un appello bis, ma limitatamente ad un punto: "Necessario fornire – scrivono – un giudizio di comparazione che tenga conto dell’aggravante dell’ingente quantità con ragionamento individualizzante riferibile alle condotte ascritte a ciascuno dei ricorrenti". Il giudice del tribunale bolognese aveva condannato in abbreviato (e l’appello le aveva confermate) le condanne a 10 anni e 8 mesi per Fernando Sanchez Alcantara, a 10 anni per Eduardo Rodriguez Vidal, e a 5 anni e 4 mesi per Yordy Grullon Rivera. Per loro ci sarà un nuovo processo di secondo grado. Il giudice di primo grado – si legge – aveva accertato una consistente attività di narcotraffico realizzata con approvvigionamento di ingenti quantità di cocaina sfruttando come copertura l’attività commerciale di Bruno Buggiani (condannato in primo grado a 8 anni), titolare di una impresa operante nel commercio di cuoio e pelli.

Attraverso servizi di pedinamento degli spostamenti degli imputati e con installazione di dispositivi di geolocalizzazione sulle autovetture e di telecamere nei pressi degli immobili adibiti a deposito e stoccaggio dello stupefacente, gli inquirenti erano arrivati al sequestro della droga e all’arresto in flagranza dei soggetti finiti a processo.

C. B.