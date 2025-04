Cna, Bacci riconfermato alla guida: "Ecco i programmi per il futuro"

Si è svolta nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio Volterra, l’assemblea elettiva della Cna Valdicecina. L’assemblea ha confermato alla guida dell’associazione di categoria Fausto Bacci, titolare dell’impresa Bacci Travel Blu. Insieme a lui, una squadra rappresentativa e coesa composta da Andrea Bianchi della Romano Bianchi Srl, Michele Senesi della Tenuta Monterosola Srl Società Agricola, Marco Migliorini, della pasticceria Migliorini e Scabia Snc, Ruggero Barsacchi, alla testa di Softhrod Srl, Matteo Galeotti di Galeotti Srl e Marco Melchionna del centro servizi Melchionna.

Nel corso dell’assemblea, Bacci ha indicato le priorità strategiche del nuovo mandato. Nel dettaglio, il nucleo delle priorità elencate riguardano lo sviluppo del tessuto imprenditoriale dell’intera area della Valdicecina, l’apertura di nuove sedi Cna sul territorio, per essere ancora più vicini alle imprese, la prosecuzione del percorso di riconoscimento dell’Indicazione Geografica (Ig) No Food per il settore dell’alabastro. Inoltre, il presidente Bacci ha ricordato, tra le priorità, il rafforzamento del dialogo tra scuola e mondo imprenditoriale per avvicinare i giovani all’artigianato, la costruzione di percorsi formativi coerenti con le esigenze del lavoro e una maggiore attenzione all’accesso al credito.