Claudia Koll alla festa patronale: "Lottare per la vita degli altri"

I festeggiamenti per la festa patronale della Madonna a San Romano sono già iniziati e culmineranno l’8 settembre. In una tappa di avvicinamento, nel Santuario di Maria Madre della Divina Grazia, si è svolto un incontro dove la ex attrice Claudia Koll ha condiviso con i partecipanti le proprie testimonianze e il proprio percorso religioso, che ha caratterizzato la sua vita. Una discussione a cuore aperto dove si è passati dal seme religioso lasciatole dentro da una giovane età trascorsa tra una nonna non vedente e una madre malata, passando dalla adolescenza. Presenti autorità civili, tra le quali la sindaca Linda Vanni, e religiose in una chiesa gremita nonostante la giornata torrida. "I poveri e i bisognosi necessitano, e hanno diritto, anche de cibo spirituale insieme a una parvenza di normalità. Lottare per la vita degli altri è la forza che ci da il Signore", ha detto la Koll.

A fine serata una cena, nel chiostro del convento, per la raccolta di fondi da destinare sia al restauro del Santuario sia alle “Opere del Padre“ un’associazione creata diversi anni fa dalla stessa Koll.

Marcello Baggiani