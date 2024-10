Circolare dei Castelli La cultura del turismo

COMPRENSORIO

Il turismo nei castelli del comprensorio del Cuoio sale per il quarto anno consecutivo in pulman. Torna la Circolare dei Castelli, iniziativa promossa dal Sistema Museale del Valdarno di Sotto e dai Comuni di Castelfranco, San Miniato, Santa Maria a Monte e Montopoli con il finanziamento della Regione. La novità di quest’anno sono i personaggi in costume dell’associazione City Grand Tour che impersoneranno illustri concittadini del passato dei quattro Comuni e accompagneranno i visitatori. Domenica 6 ottobre la prima circolare da San Miniato a Castelfranco, dal Conservatorio di Santa Chiara al palazzo comunale e all’oratorio del Loretino fino alla via Francigena a Galleno. Guide il novelliere del ‘300 Franco Sacchetti e pellegrino viaggiatore Beniamino da Tudela. Il 13 ottobre giro turistico da Santa Maria a Monte, con il poeta Giosuè Carducci, a Castelfranco con il canonico Giovan Francesco Franceschini. A Santa Maria a Monte visita alla Casa Carducci e alla collezione Possenti e salita sulla torre dell’Orologio. A Castelfranco i turisti potranno ammirare la Collegiatae le altre chiese nascoste nel centro storico. Domenica 20 Circolare dei Castelli da Marti di Montopoli (area archeologica del Bastione, pieve di Santa Maria Novella e Antiquarium) con la guida del magister architetto Lippus da Castelfranco e nel pomeriggio ancora a Santa Maria a Monte, con il musicista Vincenzo Galilei, padre di Galileo, per visitare la casa natale di Vincenzo, la Collegiata, uno dei sotterranei e il museo civico Beata Diana Giuntini. Domenica 27 ottobre da San Miniato (museo diocesano, cattedrale, Santissimo crocifisso e altre chiese) con il pittore Anton Domenico Bamberini a Montopoli alla scoperta del castello, Poggio di Rocca e museo civico con l’archeologo, medico e garibaldino Isidoro Falchi, nativo di Montopoli. Prenotazioni: 348 4352485, 3494022819 o [email protected]. La presentazione ieri mattina con Andrea Vanni Desideri del Sistema Museale, Elisa Barani del museo diocesano e gli assessori Nicola Sgueo (Castelfranco), Matteo Squicciarini (San Miniato), Elena Trovatelli (Santa Maria a Monte) e Marzio Gabbanini (Montopoli). Tutti hanno sottolineato la bontà di questo progetto e manifestato la volontà di portarlo avanti.