Cinque nuove colonnine per la ricarica dei veicoli

Cinque nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici verranno presto installate nel territorio comunale di Castelfranco. Due a Castelfranco (in piazza Alessandrini e piazza Caduti di Nassiriya), una a Orentano in via don Luigi Sturzo, un’altra a Villa Campanile in piazza Pertini e la quinta a Galleno in via don Arzilli. Il Comune di Castelfranco ha aderito alla proposta presentata da Plenitude + Be Charge per "la realizzazione di una rete di infrastrutture per servizi di ricarica veicoli elettrici" e ha sottoscritto una convenzione con la ditta proponente.

Lo scopo di questa implementazione delle colonnine di ricarica veicoli elettrici, si legge nella documentazione dell’accordo, è che "una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna" e che " partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli stati membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante".