Chimica, biologia e fisica. Un campus al "Marconi"

Un campus di chimica, biologia e fisica. Saranno venti gli alunni che hanno aderito e che saranno impegnati in questa esperienza che è indubbiamente di valore formativo, anche in vista delle scelte future che faranno gli alunni quando lasceranno la scuole medie. L’iniziativa è frutto della sinergia fra la scuola secondaria in collaborazione con il liceo scientifico Marconi. Il laboratorio si svilupperà in cinque incontri di due ore ciascuno e avrà luogo nei locali del Marconi, in via Trento a La Scala dal 2 al 6 settembre. Il laboratorio sarà a frequenza obbligatoria per almeno il 70% delle ore e, a conclusione, sarà rilasciato un attestato di frequenza con la certificazione delle competenze raggiunte.

I giovani studenti, che fra pochi giorni torneranno sui banchi per la terza media, avranno un primo assaggio delle scuole superiori, e dello studio di alcune importanti discipline scientifiche. In questo caso incontreranno anche il liceo di San Miniato, una scuola d’eccellenza, che sta crescendo in modo significativo. basti pensare che quest’anno saranno circa 800 i ragazzi e le ragazze che frequenteranno il Marconi a dimostrazione dell’interesse che questa scuola riscuote nei giovani studenti. Una crescita così significativa che richiede anche nuove aule per svolgere al meglio l’attività: aule che arriveranno nel giro di pochi mesi.