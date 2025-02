C’era una volta Pontedera. Scatta l’ora delle fiabe: "Storia d’amore e alberi"

Tra ospiti di eccezione come Daniel Pennac e laboratori teatrali, è in partenza il ricco programma di Ecofor Fiabe. Organizzata da Ecofor Service SpA con il supporto e la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini, la rassegna propone una settimana di spettacoli e laboratori teatrali, conversazioni, incontri, presentazioni di libri per l’infanzia, ecomerende ed ecoaperitivi – tutti a ingresso gratuito - che si svolgeranno nei teatri della Valdera. Sette giorni di intrattenimento e cultura che avranno il loro apice il 15 Febbraio al Teatro Odeon di Ponsacco con l’evento conclusivo: un Ecoincontro con lo scrittore Daniel Pennac. La giornata di apertura sarà domani alle 14, al Teatro Verdi di Casciana Terme, con lo spettacolo per bambini delle scuole elementari "Storia d’amore e alberi", con Simona Gambaro, la quale, a seguire, coinvolgerà i piccoli spettatori in un divertente e interessante laboratorio teatral-artistico. Quello che andrà in scena al Verdi è stato il primo spettacolo che Francesco Niccolini e Luigi D’Elia hanno realizzato insieme e per dieci anni è stato portato in tournée per centinaia di repliche in tutta Italia, provocando un fenomeno eccezionale di mini forestazione diffusa grazie all’opera di migliaia di bambini che sono stati coinvolti nel gioco più` importante che possiamo immaginare: piantare alberi. "Abbiamo raccolto con entusiasmo le numerose adesioni a Ecofor Fiabe di scuole, associazioni e di tante altre realtà che operano nel nostro territorio di riferimento – afferma il presidente di Ecofor Service Spa, Antonio Pasquinucci –. Il programma è rivolto in primo luogo alle giovani generazioni ma ci auguriamo che anche le loro famiglie e tutti i cittadini interessati partecipino agli eventi in programma, aperti a tutti".

Soddisfazione anche da parte del Comune di Casciana Terme Lari che si è detto "onorato ed orgoglioso di aprire le porte del teatro Verdi per le prime due iniziative di Ecofor Fiabe, con la direzione artistica dello scrittore Francesco Niccolini, nostro concittadino – è il commento di Alessandra Dal Canto, assessore alla scuola e alla cultura – ‘Storia d’amore e alberi’ con Simona Gambaro parla della natura e dell’impegno civile, con un messaggio d’amore per l’albero. Noi speriamo che questo possa dar seguito ad un gioco nuovo, verde, divertente: piantare alberi. Abbiamo già iniziato il 21 novembre scorso con la Festa degli alberi e andremo avanti anche grazie alla magia di questo pomeriggio a teatro". Il programma completo di Ecofor Fiabe è disponibile sul sito www.ecoforfiabe.it.