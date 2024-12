Centrodestra Valdera:: "Serve una municipale unica per la Valdera"

Pochi investimenti, l’assenza di una centrale operativa per la Polizia Municipale dell’Unione Valdera e un piano della Protezione civile risalente al 2014, con gli ultimi aggiornamenti solo al 2018. Sono i principali motivi per cui il Centrodestra Valdera esprime perplessità e preoccupazione sulle linee programmatiche del presidente dell’Unione Valdera. "Un documento ambizioso nei propositi ma scollegato dalle risorse disponibili e dalle criticità operative dell’ente" dicono i consiglieri del centrodestra. "Tra gli obiettivi programmatici si parla di una centrale operativa per la Polizia Municipale dell’Unione, che però non esiste – dice il consigliere Nicolò Stella –. Mancano un numero unico di emergenza e un coordinamento efficace tra i comandi territoriali. Inoltre, Pontedera è priva di un comandante territoriale, nonostante la presenza di personale alla quale si può assegnare tale posizione organizzativa. Questa carenza rende impossibile garantire interventi tempestivi e adeguati ai cittadini". Per il consigliere Matteo Bagnoli "le stime ottimistiche di entrata e i modesti investimenti, come i soli 60mila euro per servizi essenziali come polizia municipale e informatica, dimostrano l’assenza di una visione strategica. Serve un bilancio credibile e realistico per rispondere alle vere necessità".