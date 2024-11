Capannoli, nuovo centro di medicina rigenerativa

Capannoli (Pisa), 21 novembre 2024 – Un nuovo Centro di Medicina Rigenerativa, come ne esistono pochi in Toscana e in Italia, sbarca al MiniHospital Sandro Pertini di Capannoli. Quello della Medicina Rigenerativa è un approccio innovativo che sta trasformando il panorama della cura dei tessuti e degli organi danneggiati. Un tipo di medicina che si fonda sull’utilizzo di tecniche avanzate, come il plasma ricco di piastrine (PRP), i monociti ed il tessuto adiposo autologo, che offrono soluzioni terapeutiche per una vasta gamma di patologie, dalle lesioni muscolo-scheletriche alle malattie degenerative.

Le principali applicazioni al MiniHospital della Medicina Rigenerativa includono ortopedia, chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, neurochirurgia, urologia e ginecologia, chirurgia vascolare, gastroenterologia e proctologia, alopecia androgenetica e areata. “Siamo nati 4 anni fa offrendo fin da subito una vasta gamma di servizi e in tempi brevissimi – ha detto Sami Badame, amministratore delegato della casa di cura privata – le nostre mission sono sempre state quella di offrire alti standard qualitativi in un ambiente sereno e accogliente e poi la ricerca dell’innovazione, di cui la nascita di questo centro ne è un’ulteriore dimostrazione”. La direttrice sanitaria Maria Francesca Egidi è entrata nello specifico.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri pazienti un ampio spettro delle terapie rigenerative disponibili oggi – ha detto –. Il nostro impegno è quello di utilizzare soluzioni innovative e specifiche per le esigenze di ogni paziente. Con il nostro personale altamente qualificato, composto da medici specialisti che operano nelle principali aree della Medicina Rigenerativa, siamo in grado di affrontare con successo anche le patologie più complesse, con risultati che migliorano la qualità della vita dei nostri pazienti”.

La Medicina Rigenerativa non si limita a trattare i sintomi, ma attraverso l’impiego di cellule o altri componenti autologhi, ovvero prelevati direttamente dallo stesso paziente, riduce i processi infiammatori e stimola la rigenerazione del tessuto. Questo approccio altamente personalizzato rappresenta una rivoluzione, in quanto permette di ottenere risultati significativi con trattamenti minimamente invasivi e tempi di recupero ridotti rispetto alle tradizionali chirurgie. “Per Confcommercio è un orgoglio collaborare con una struttura d’eccellenza come questa – il plauso di Stefano Maestri Accesi, presidente Confcommercio Provincia di Pisa – una realtà in grande crescita e dotata di una vasta rete di professionisti”.