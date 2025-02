Centro di Fornacette e nuova viabilità: "Per la giunta è ancora una priorità?"

Una nuova viabilità per l’attrversamento di Fornacette, alternativo alla Tosco Romagnola. Adesso Calcinaia (Ranfagni Sindaco) ne chiede conto al sindaco, visto che le amministrazioni precedenti avevano preso in considerazione l’ipotesi e visto che il traffico è sempre più congestionato. "Si trattava di un’infrastruttura che, partendo dalla rotonda (prevista in progetto) nei pressi del cimitero di Fornacette – spiega la lista – avrebbe attraversato il canale Emissario con un ponte, per poi proseguire lungo il corso del fosso Nuova Lucaia fino all’intersezione con via Maremmana, al confine con Pontedera, costeggiando le attività produttive esistenti". "Con un’interrogazione, abbiamo chiesto al sindaco e alla Giunta se la realizzazione di questa nuova viabilità sia ancora considerata una priorità". Ma si chide anchese eil pionte sul canale Emissario è strutturalmente sicuro".