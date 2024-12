Centro civico di Pomaia. Stanziati i soldi

Il Comune di Santa Luce ha presentato la progettazione con un importo economico del valore di 400 mila euro e la Regione Toscana ha appena inserito nel suo emendamento al bilancio regionale 2025-27 lo stanziamento di 200 mila euro nel 2025 ed altrettanti per l’annualità 2026 per gli interventi di riqualificazione del centro civico di Pomaia. L’obiettivo è dotare la frazione di un centro polifunzionale dove realtà associative e sociali potranno vedere migliorati gli spazi già occupati per le loro attività, andando ad ospitare anche ambulatori medici e un eventuale futuro ricovero sicuro in caso di emergenza. L’intervento prevede, oltre alla realizzazione del nuovo edificio di ampliamento, anche il consolidamento dell’edificio attuale e la riqualificazione degli spazi esterni. "Un grande traguardo politico e amministrativo - dichiara la sindaca Giamila Carli (nella foto)- il coronamento di una corposa azione collettiva".