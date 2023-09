Censimento a campione a San Miniato: intervista ai cittadini dal 7 novembre

Dal mese di ottobre partirà la nuova rilevazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che ha come data di riferimento il 1 ottobre 2023. Il censimento non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse, e permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Le famiglie selezionate riceveranno a casa una lettera informativa con le istruzioni per la compilazione del questionario che potrà essere compilato online in autonomia entro l11 dicembre. Coloro che non hanno la possibilità di effettuare la compilazione online saranno contattati, dal 7 novembre, da un rilevatore che fisserà un appuntamento per l’intervista.