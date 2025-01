Cedro in memoria di Laura Daddi

Un cedro del Libano è stato piantato nei Giardini Bella di Mai, nel pieno centro cittadino, dai familiari di Laura Daddi.

Storica commerciante pontederese, scomparsa lo scorso anno, Laura Daddi ha portato avanti a lungo, col marito Aldo, l’attività del negozio Galletti in piazza Curtatone (che si affaccia sul Corso Matteotti), facendolo diventare punto di riferimento per tantissime persone non solo di Pontedera.

"Grazie alla famiglia per questo bellissimo gesto e per il dono fatto alla città", scrive l’amministrazione comunale pontederese.