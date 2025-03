Cedimento nell’argine dell’Arno. Il Comune chiude una strada. Vanni: "Informato il Genio civile"

MONTOPOLI"Via Fontanelle è stata chiusa per pericolo di cedimento argine". La comunicazione, con un post sulla pagina Facebook istituzionale, è del Comune di Montopoli. La chiusura è stata decisa ieri mattina dopo che un ulteriore cedimento dell’argine dell’Arno è stato segnalato al Comune da alcuni residenti nella zona tra via Vaghera e via Fontanelle, nella piana tra San Romano e Capanne, a ridosso del fiume. "Abbiamo informato il Genio Civile che ha la competenza sugli argini dell’Arno – le parole della sindaca Linda Vanni – Per la verità una segnalazione su quel tratto di argine l’avevamo fatta allo stesso Genio Civile oltre un mese fa. Constatato questo ulteriore cedimento abbiamo deciso di chiudere la strada che serve una sola famiglia. Potevamo fare anche un restringimento di carreggiata, ma abbiamo preferito questa soluzione considerando che la famiglia può accedere e uscire dalla propria abitazione da strada privata vicina per la quale i proprietari ci hanno concesso l’autorizzazione al passaggio. Lunedì prenderò contatti con il responsabile del Genio Civile per un incontro urgente". Silvia Valori Liberati abita in via Fontanelle. "Sono anni che viene segnalato questo pericolo – attacca – ma chi se ne doveva occupare se ne è fregato. Pertanto garantisco che non finisce qui. Adesso comincia il casino, perché noi subiremo conseguenze e disagi per un periodo lunghissimo, mi limito a parlare di mesi perché sono ottimista, ma voi non rimarrete certo indietro. E questa non è una minaccia ma una promessa". g.n.