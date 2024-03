Cecchini affila le armi: "Sapete come è andata"

"Ci sono tante narrazioni su quello che è successo, poi ci sono i fatti e tutti voi sapete com’è andata". Comincia così la presentazione a candidata sindaca per Arianna Cecchini a Capannoli. La sindaca uscente aveva annunciato la sua disponibilità all’indomani del via libera da parte del governo al terzo mandato per i Comuni sotto i 15 mila abitanti. Una scelta non condivisa dal suo partito, dal Pd, o perlomeno da una buona parte. Ieri pomeriggio in piazza della Repubblica la prima cittadina ha parlato di ciò che è stato fatto, della squadra e del futuro. "Nella nuova lista – ha detto Cecchini – ci saranno al mio fianco gli amministratori uscenti, che voglio ringraziare uno per uno. Sarà una campagna elettorale difficile e lunga: da un lato c’è una destra che conoscete, si definiscono civici ma un terzo di chi la compone è di destra e dall’altra parte ci sono i partiti che mi hanno accompagnata in un pezzo della strada; quella politica che non ho condiviso negli ultimi tempi". La prima parte della presentazione è la risposta alla nota scritta dal Pd provinciale in cui legittima la scelta fatta nella candidatura di Barbara Cionini, senza ricorrere alle primarie. "Siamo persone con le facce pulite – continua – qualcuno si vergogna a dirmi buongiorno in paese, chi abbassa lo sguardo ha qualcosa di cui vergognarsi. Rivendichiamo le scelte fatte in questi anni, fatte per il bene dei più".

La lista si chiama Con Arianna Cecchini sindaca e nelle prossime settimane saranno resi noti i nomi dei componenti. La seconda parte della presentazione è stato un piccolo excursus delle cose fatte, a cominciare dai lavori su tutte le scuole, e poi tra le altre cose la riqualificazione di villa Baciocchi, la ciclabile, il centro polivalente a Santo Pietro e gli ex Macelli. Infine le testimonianze dei sostenitori tra cui quella dell’ex sindaco di Capannoli Filippo Fatticcioni. "Le cose fatte sono sotto gli occhi di tutti – ha detto Fatticcioni – questo comune non ha da invidiare nulla ai comuni limitrofi. Ho visto una Capannoli cambiare giorno dopo giorno e questo non succede per caso. La voglia di raggiungere gli obiettivi è la caratteristica migliore di Arianna ma anche la miglior garanzia per tutti i cittadini. In questi giorni ho visto vuoto cosmico e rancori personali che si mettono la maglietta della politica. La fiducia che dimostriamo oggi non è la fiducia a una persona ma a una storia e stasera chiediamo a questa storia di avere un futuro, anche senza l’appoggio dei partiti ma con il consenso del cuore che batte nelle piazze come questa".