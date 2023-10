Ccn, la ripartenza. Lonsi nuovo presidente: "Vogliamo riportare le gente nei negozi"

Erano presenti una trentina di commercianti ieri sera per l’elezione del nuovo presidente del Centro Commerciale Naturale di Pontedera. A vincere, con 23 voti contro i 9 ottenuti dalla collega Lucia Santini, è stato Alessandro Lonsi dello storico negozio Ghera. Sarà quindi Lonsi a guidare per i prossimi tre anni il Ccn con l’importante ambizione di rilanciare il tessuto commerciale pontederese. Già a partire dalle prossime settimane. Lucia Santini farà invece la vicepresidente. Seguiranno le nomine per la costituzione del direttivo. "Vogliamo portare Pontedera a quella che era un tempo, riportare le persone a comprare nei negozi – ha detto Lonsi – la mia sarà una guida solida per portare avanti tanti progetti, su tutti il progetto già presentato We Are Pontedera, da promuovere già dalle prossime settimane. Il Ccn deve essere l’associazione dei commercianti, tutti uniti". Lonsi sostituisce quindi Giacomo Baldini, presidente uscente. "Il Ccn è uno strumento che se usato bene può fare la differenza e può far togliere tante soddisfazioni ai commercianti di Pontedera – ha detto Claudio Del Sarto di Confesercenti –. Noi come associazione ci abbiamo sempre creduto, lo abbiamo creato ormai oltre dieci anni fa con la guida di Giacomo Baldini, persona seria e competente a cui va un ringraziamento personale e professionale. Giacomo è sempre stato disponibile con i colleghi e si è dato da fare con il montaggio dei cartelli sul corso, la creazione dell’app InPontedera eccetera. Il Ccn è importante perché può reperire fondi pubblici, anche diretti, dalla Regione tramite bandi o dal Comune anche tramite semplici delibere. Non è un’associazione di categoria che fa vita sindacale ma di persone, di commercianti del centro storico intenzionati allo sviluppo del tessuto commerciale e del territorio".