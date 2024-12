Castelfranco: nuova rotatoria per migliorare la viabilità e lavori al fosso tombato

CASTELFRANCO

Rotatoria all’incrocio tra via don Botti, via Usciana e viale Europa per la concomitanza dei lavori di sistemazione dell’ultimo tratto del fosso tombato di fronte al cimitero. Un intervento per un totale di spesa di 174mila euro. Ieri mattina sono iniziati i lavori di predisposizione dell’area per installare la rotatoria che inizialmente sarà in Jersey.

"Nel giro di qualche settimana la rotatoria provvisoria verrà posizionata e verrà spento l’impianto semaforico – si legge in una nota del Comune di Castelfranco – Questa operazione permetterà di rendere molto più fluido il traffico sull’incrocio che rappresenta uno dei principali punti di accesso al paese".

"Questo è un intervento importante per la viabilità di Castelfranco – spiega Monica Ghiribelli, l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco – con la rotatoria provvisoria potremo eliminare un semaforo e rendere migliore lo scorrimento del traffico. Abbiamo cercato di pianificare con i tecnici l’intervento in modo da creare il minor disagio possibile agli automobilisti. Chiediamo a tutti di avere pazienza per qualche giorno, se si dovessero creare dei piccoli disagi alla viabilità, visto che alla fine questi lavori ci restituiranno una viabilità migliore più scorrevole e anche più sicura".

Nel contempo vengono ultimati i lavori di sistemazione del tratto di fosso tombato di fronte al cimitero. "Con il tempo lo scatolare che lo compone ha dato segni di usura e quindi già la precedente amministrazione comunale aveva chiuso la corsia della strada che insisteva proprio sul fosso, in attesa di poter fare un lavoro di sostituzione degli scatolari in cemento – spiega ancora il Comune – Lavori previsti e avviati dall’amministrazione Toti che verranno portati a compimento dalla giunta Mini. Con questi stanziamenti i lavori sono stati finanziati e affidati alla ditta per sistemare il fosso proprio nel tratto compreso tra l’incrocio con via Einaudi e via Usciana. Con molta probabilità i lavori in questo caso però, verranno eseguiti non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, probabilmente quindi si andrà ai primi mesi del 2025 tra l’inverno e la primavera. L’intervento prevede l’apertura di una trincea per sostituire i componenti del fosso e per fare questo sarà necessario rendere il primo tratto di via Usciana percorribile solo a senso unico per fare posto al cantiere".