Case, il prezzo per acquisto e affitti. Volterra e Montecatini in crescita. Crollo a Pomarance e Castelnuovo

Una fotografia che giunge dal sito immobiliare.it sull’andamento del mercato di vendite e affitti di case e appartamenti nei Comuni dell’Alta Valdicecina. Un quadro che prende a riferimento il luglio scorso, mettendo a paragone i prezzi con lo stesso periodo dello scorso anno. L’istantanea è una montagna russa, tra aumenti e prezzi a caduta libera. Partiamo da Volterra: per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.900 euro al metro quadro, con un aumento dell’8,88% rispetto a luglio 2023 (1.745 euro al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio ha raggiunto il suo massimo proprio nel mese di luglio 2024. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.718 euro al metro quadro. Sempre lo scorso luglio, per gli immobili in affitto sono stati richiesti in media 8,48 euro al mese per metro quadro, con un 27,90% rispetto a luglio 2023 (6,63 euro mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio ha raggiunto il suo massimo nel marzo 2024, con un valore di 10,07 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 5,57 euro al mese per metro quadro. Passando a Pomarance, sono stati richiesti in media 6,70 euro al mese per metro quadro per gli affitti, con una diminuzione del 53,28% rispetto a luglio 2023 (14,34 euro mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio ha toccato il picco nel giugno 2023, con un valore di 14,52 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato maggio 2024. Per gli immobili in vendita, la richiesta media a luglio è di 1.044 euro al metro quadro, con un aumento del 3,06% rispetto al luglio 2023 (1.013 euro al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio ha conosciuto l’apice nel maggio 2024, con un valore di 1.088 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato giugno 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 975 euro al metro quadro.

E a Montecatini Valdicecina? Nel piccolo borgo, a luglio la domanda media per un immobile in vendita è stata pari a 1.967 euro al metro quadro, picco massimo raggiunto negli ultimi 2 anni. Quindi con un balzo in avanti del 5,02% rispetto a luglio 2023 (1.873 euro al mq). Per gli affitti, l’aumento è servito: sono stati richiesti in media 8,20 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 10,22% rispetto al luglio 2023. Infine, Castelnuovo Valdicecina: balza agli occhi il crollo richiesto per gli affitti, in media 7,19 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 61,14% rispetto a luglio 2023 (18,50 euro mensili al mq). Per gli immobili in vendita, sempre a luglio scorso, la richiesta media è di 979 euro al metro quadro, con un aumento del 7,82% rispetto allo stesso periodo del 2023 (908 euro al metro quadro).

