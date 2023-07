Casciana, una buona notizia Il Gran Caffè delle Terme pronto a riaprire le porte

di Giuseppe Pino

Riaprono nel fine settimana le attività all’interno delle Terme di Casciana che prestano il servizio di bar e di ristorazione. Strutture che erano state affidate in seguito a gara d’appalto alla società Ipam facente capo ad AllegroItalia e il cui contratto era stato rescisso consensualmente nelle scorse settimane perché il servizio offerto era stato giudicato dalle stesse Terme di Casciana inadeguato ai canoni solitamente rispettati soprattutto dal Gran Caffè sin dalla sua riapertura nei primi anni del duemila. La gestione delle strutture è ora stata affidata al termine di una trattativa privata a Fabio Sassetti, titolare tra l’altro dell’Antica Pescheria Sassetti che si occupa di commercio di pesce e ristorazione con l’attività principale collocata sulla stessa piazza intitolata a Garibaldi che ospita il dehors del Gran Caffè, oltre alla sede secondaria situata nel centro di Castiglioncello.

"Siamo soddisfatti della scelta fatta – ha commentato Rolando Pampaloni amministratore unico di Bagni di Casciana, la società alla quale fanno riferimento le attività delle terme – crediamo di esserci affidati ad un imprenditore preparato, che ha già dimostrato di essere capace nella gestione di attività che hanno come prerogativa il contatto diretto con il pubblico, in questo caso la clientela delle terme. In più, un imprenditore locale molto vicino e consapevole delle dinamiche che ruotano attorno alle terme".

Il Gran Caffè delle Terme riaprirà le sue porte domenica mattina, nel pomeriggio di venerdì aveva intanto ripreso l’attività il chiosco a servizio della piscina a cielo aperto. Per quanto riguarda invece la cucina che prepara i pasti per la degenza del reparto di riabilitazione e lo chalet nel parco i tempi sono più lunghi. Dal primo settembre tornerà il servizio di ristorazione per i pazienti della riabilitazione, servizio che al momento è affidato ad una cooperativa esterna, mentre per la riapertura dello Chalet si dovrà attendere il prossimo anno, vista la necessità di eseguire importanti interventi di manutenzione e di ammodernamento. "Ci siamo presi un bell’impegno – ha detto Fabio Sassetti – ma siamo consapevoli e convinti di poter fare bene. Per il momento non stravolgeremo le attività, abbiamo solo apportato delle piccole modifiche che rendono più funzionale la gestione dei vari servizi. Il Gran Caffè crediamo tornerà a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento della clientela termale, dei turisti più in generale e della cittadinanza – ha aggiunto Sassetti – augurandoci di essere all’altezza delle aspettative". Per far ripartire le attività Sassetti ha già effettuato quattro nuove assunzioni, altre sono previste nei prossimi mesi, mentre si avvarrà, per offrire un servizio di livello, della sua attività prevalente rinomata per la sue ricette a base di pesce.