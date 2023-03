Casa di Riposo "I soldi servono subito"

"Il futuro della Casa di Riposo non può che passare da una complessiva riorganizzazione della sua attività che tenga conto del mutato quadro economico scaturito dalla pandemia e dalla crisi energetica, ma per prima cosa è indispensabile metterla in sicurezza". La Lega attacca l’amministarzione comunale con Roberto Ferrato che spiega: "La casa di ripooso dopo tre anni consecutivi di bilanci in deficit ha necessità assoluta di una immediata ricapitalizzazione tramite un contributo straordinario, che è l’unico mezzo per evitare la sua estinzione. Un contributo straordinario che nelle numerose riunioni tenutesi nelle ultime settimane è stato quantificato in almeno 200 mila euro". "La maggioranza che guida il Comune ha ritenuto che la salvaguardia degli equilibri economico-finanziari di Del Campana Guazzesi non necessiti di provvedimenti urgenti e quantificabili in 200 mila euro – precisa Ferraro : ed ha respinto la proposta di un immediato sostegno alla Casa di Riposo". Eppure "da mesi si è a conoscenza della deficitaria situazione finanziaria che ne mette a rischio la sopravvivenza della struttura",