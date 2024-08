Carte di credito e bancomat rubati. Denunciato due volte in un giorno

PONTEDERA

Un 39enne è stato denunciato due volte a distanza di poche ore dai carabinieri della stazione di Pontedera e del nucleo radiomobile della compagnia cittadina. L’uomo, che abita a Santa Maria a Monte, è stato fermato poco prima dell’una di notte mentre girava a piedi per le vie cittadine con un grosso zaino. Dai controlli effettuati dalla pattuglia dell’Arma è emerso che dentro lo zaino aveva un cacciavite della lunghezza di circa 30 centimetri che è stato sequestrato. Essendo gravato da precedenti di polizia e dall’obbligo di dimora nel comune di residenza, il 39 enne è stato denunciato per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere e segnalato per aver violato le prescrizioni impartite dall’obbligo di dimora. Alle 15 del pomeriggio dello stesso giorno lo stesso santamariamontese è stato nuovamente fermato, questa volta da una pattuglia del aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera e denunciato per il reato di ricettazione poiché, a seguito di controllo di polizia, risultava in possesso di alcune carte elettroniche di pagamento risultate poi provento di furto. Per quanto durante le due operazioni eseguite dai carabinieri, il 39enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria pisana e segnalato al Tribunale di Pisa poiché inottemperante alle prescrizioni impartite con l’obbligo di dimora nel comune di residenza per reati commessi in passato.