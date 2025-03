Carrozzieri esperti. Come diventarlo

L’Agenzia Formativa Opusform srl, in collaborazione con Copernico, Valiani carrozzerie industriali e Valiani Giuliano & figli organizza un corso di formazione gratuito per diventare "Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli". Il corso, finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di Giovanisì, si svolgerà da aprile a febbraio 2026 nella sede di Opusform srl a Fucecchio e da Valiani Carrozzerie Industriali Srl a Santa Croce.

Durata: 900 ore (280 ore di aula, 320 ore di laboratorio, 30 ore di orientamento e 270 ore di stage in azienda) Frequenza obbligatoria al 70%. Numero di partecipanti: 15.

Requisiti di accesso: persone disoccupate o inattive, maggiorenni, permesso di soggiorno valido per attività lavorativa (per cittadini non comunitari), conoscenza della lingua italiana di livello A2 (per partecipanti stranieri)

Contenuti del corso: assistenza alla clientela, diagnosi del danno del telaio e della carrozzeria, lavorazione di carrozzeria e del telaio dell’autoveicolo. Smontaggio e assemblaggio degli organi meccanici e delle parti accessorie della carrozzeria, verniciatura dell’autoveicolo. I partecipanti saranno in grado di operare all’interno di carrozzerie che si occupano di riparazioni e verniciature di autoveicoli, eseguendo interventi ordinari e straordinari di riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi accessori del telaio o della carrozzeria di autoveicoli.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Opusform srl entro il 30 marzo. I moduli di iscrizione sono disponibili nella sede dell’agenzia o possono essere richiesti via email all’indirizzo [email protected].

Contatti: 0571 243165 oppure 338 5457137.