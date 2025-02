Carnevale, nuovo format: "Un percorso costruito anche con le associazioni"

PONTEDERAArtisti di strada, musica dal vivo, cantastorie, laboratori e giochi per bambini e poi, al posto dei tradizionali carri allegorici ci saranno le Api Piaggio mascherate. Presentato il programma del nuovo format del Carnevale di Pontedera, in programma per sabato 1 marzo, dalle ore 15 alle 20, nel centro città. Dopo la fine del Comitato Carnavale dei Ragazzi e lo stop dello scorso anno alla festa in musica a seguito del tragico incidente sul lavoro di Firenze, l’amministrazione comunale lancia un nuovo format.

"Torna nella nostra città il carnevale e lo fa con un percorso costruito con delle associazioni che anche nel corso dell’anno si impegnano con attività per la comunità – spiega Carla Cocilova, vicesindaca e assessora al sociale –. Vogliamo che la città diventi per un giorno lo scenario dove festeggiare sì il carnevale, ma dove possano trovare spazio anche artisti di strada di qualità fino alle Api Piaggio in maschera. Un’iniziativa pensata soprattutto per i bambini ma che abbraccia anche altre generazioni con la musica di Giovanni Fiderio in piazza Curtatone in orario aperitivo". Nella locandina, curata dall’artista ecuadoriano Santiago Baculima, viene sottolineato "carnevale dei paesi, dell’arte di strada, della comunità". Collaborano alla realizzazione dell’evento le associazioni Chez Nous le Cirque, Rete Valdera, Arci Ragazzi e Spazio Nu, oltre alla biblioteca Gronchi. "Speriamo che questo esperimento possa funzionare ed essere replicato negli anni – sostiene Alessandro Puccinelli, assessore al commercio – e magari in futuro anche il carnevale di Pontedera può ritrovare quelle caratteristiche che aveva in passato".

La festa inizierà alle 15.30 in piazza Cavour con i laboratori e i giochi dell’Arci Ragazzi, l’animazione e l’esibizione di allieve e allievi della scuola di circo Chez Nous le Cirque e l’angolo letture a cura della biblioteca. E poi dalle 15.30 le prime parate di Mondocarnevale: avanti le Api Piaggio mascherate poi seguono un gruppo di musicisti e danzatori provenienti da diversi paesi dall’Africa, dal Sud America e dall’Europa, insieme al clown Rufino e alla compagnia Il Teatro del Fantastico. Parate che ripeteranno nel corso del pomeriggio e alle 18 in piazza Cavour lo ‘Spettacolo della neve’ con la Principessa del ghiaccio e l’Ape a tema Frozen.