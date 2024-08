Carlotta Cambi regala un sogno. Esplode la festa per la ragazza d’oro: "Ti aspettiamo a Montopoli"

“CAMBIa“ la storia dello sport italiano. Mentre ieri pomeriggio le atlete italiane del volley hanno conquistato per la prima volta la medaglia d’oro nella finale delle olimpiadi di Parigi contro gli Stati Uniti, all’ombra della torre di San Matteo a Montopoli un intero paese si è riunito per supportare e tifare per la campionessa di casa: Carlotta Cambi. Nonostante il caldo e l’orario, la partita infatti si è giocata ieri alle 13, la scommessa di aprire la sala consiliare del Comune per seguire le impresa delle ragazze azzurre è stata vinta. I banchi del Consiglio si sono riempiti di bambini con guance tricolori e magliette dell’Italia, la platea di cittadini e cittadine di Montopoli pronti a fare il tifo per la loro concittadina. Per lei striscioni, cori da stadio e spillette con la sua foto.

"Dopo la vittoria con la Polonia – raccontano gli amici di Carlotta Lucrezia Buggiani e Mirko Verbeni – abbiamo iniziato a crederci davvero. Non ce lo siamo mai detti ma sapevamo che sarebbe finita così. Siamo amici da sempre siamo di Montopoli, quando possiamo andiamo a vederla, soprattutto se le partite sono nei paraggi. Abbiamo anche cercato i biglietti per la finale di oggi, ma ovviamente sono finiti in tempo record. Quando abbiamo sentito Carlotta l’ultima volta? Qualche giorno fa ma non abbiamo parlato di Parigi e delle sue imprese olimpiche, era molto concentrata e noi abbiamo soltanto provato a smorzare un po’ la tensione, parlando di altro. Non vediamo l’ora che sia qui, dobbiamo fare festa per una settimana! Pensare che una nostra amica abbia raggiunto un traguardo storico è da brividi!". Ad ogni punto segnato dalla squadra azzurra la sala consiliare trema di gioia, la partita va liscia, le italiane sono quasi sempre in vantaggio fino alla fine del terzo set. Le urla, gli applausi e i cori si accendono ogni volta che in campo entra Carlotta Cambi e tutte le volte che le telecamere la inquadrano sul pubblico di Montopoli si alza il cartello "Da Montopoli a Parigi, Carlotta facci sognare".

"La soddisfazione è grandissima – ha detto la sindaca Linda Vanni al termine dei festeggiamenti – non vediamo l’ora di riabbracciare Carlotta che insieme alla sua squadra ha scritto la storia del volley italiano. Oggi la sala consiliare di Montopoli era calda non solo per la temperatura ma per la passione e l’affetto che i montopolesi hanno dimostrato nei confronti di Carlotta e per il volley femminile. La proposta che farò al consiglio comunale sarà quella di attribuire a Carlotta Cambi la benemerenza civica per ciò che sta facendo per lo sport cittadino e non solo". L’appuntamento è per questa sera lunedì 12 agosto alle 20 in via Napraia davanti a casa Cambi per festeggiare il rientro della ragazza d’oro di Montopoli.

"L’appello a tutti i montopolesi — continua — è quello di festeggiare insieme il rientro di Carlotta che porta nella nostra cittadina un oro olimpico e di addobbare balconi e finestre con la bandiera tricolore". A breve invece prenderà il via l’iter per il conferimento delle benemerenza civica che dovrà essere votato dal consiglio comunale.