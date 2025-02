Capodanno tibetano, la cerimonia. Una speciale preghiera per il Papa: "Promuove la cultura di pace"

POMAIA Anche i buddisti pregano per la pronta guarigione di Papa Francesco. Domani, in occasione del Losar, il Capodanno tibetano ossia una delle festività più significative del buddhismo, l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia ospiterà una speciale cerimonia di preghiera aperta a tutti e dedicata, anche, alla salute del Pontefice. Losar significa letteralmente nuovo anno ed è il più grande evento del 2025. Celebrato con grande fervore l’iniziativa è ricca di cerimoniali antichi che commemorano la lotta tra il bene e il male e il popolo tibetano esce per le strade cantando e ballando. Un momento di intensa allegria che pervade ogni spazio. In questa giornata particolarmente propizia, in cui la recitazione delle preghiere e le azioni virtuose generano benefici amplificati, ci sarà una dedica speciale per la salute di Sua Santità Papa Francesco, in questo momento di fragilità fisica, con l’augurio di una pronta guarigione e ritorno alla sua missione di amore e speranza per l’umanità. "Papa Francesco - è il commento di Valerio Tallarico, direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa - con il suo instancabile impegno per promuovere la cultura di pace, e come leader spirituale capace di trattare con coraggio le grandi sfide globali, rappresenta per tutti noi una profonda fonte di ispirazione. Le nostre preghiere e dediche per una sua pronta guarigione". L’evento avrà inizio al sorgere del sole, intorno alle 7.30, con le preghiere tradizionali, guidate dai maestri residenti Ghesce Tenzin Tenphel e Ghesce Jampa Gelek. Questo momento spirituale vedrà la partecipazione di studenti, praticanti e membri della comunità buddhista, riuniti in un’atmosfera di gratitudine e rinnovamento.