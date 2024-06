Capannoli, di tutto e di più. Dopo le infinite polemiche. Finalmente largo alle urne

Capannoli, 8 giugno 2024 – Tre le candidate al ruolo di sindaco a Capannoli. La prima cittadina uscente Arianna Cecchini che ha dichiarato l’intenzione di voler proseguire con il terzo mandato consecutivo in disaccordo con il suo partito di provenienza il Pd creando la lista Capannoli e Santo Pietro Belvedere con Arianna Cecchini, Barbara Cionini appoggiata da Pd, Sinistra Italiana e Partito socialista uniti nella lista Noi per Capannoli e Santo Pietro, la civica Silvia Rocchi, ex presidente del Ccn di Capannoli.

La sindaca uscente Arianna Cecchini si presenta con la lista Con Arianna Cecchini Sindaca insieme a: Giuseppina Bottoni, Giacomo Bove, Alice Cappellini, Marco Cecconi, Luciano Franchi, Cristina Giglione, Simona Giuntini, Federico Mangini, Alessandra Marianelli, Giovanni Rossi, Agnese Salvadori, Marco Salvadori.

Barbara Cionini candidata sindaca per PD PSI e SI, nella sua squadra ci sono: Alessandro Bacherotti, Ilenia Badalamenti, Emmanuele Campinotti, Flora Cioni, Alessandra Gherarducci, Federico Giuntini, Nicola Giusti, Salah Eddine Kamal, Martina Marinari, Anita Pratelli, Federica Volpi e Giovanni Volpi.

Silvia Rocchi con la lista Silvia Rocchi sindaco composta da Emanuele Mazziotta, Martina Salvadori, Paolo Gasperini, Daniela Pasqualetti, Maurizio Salvini, Nicoletta Testi, Antonio Nanna, Elena Giuntini, Giulia Gentile, Luca Cerboneschi, Giacomo Citi e Giovanni Sartini.

I seggi saranno aperti oggi, sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23, e domani, domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Sulla scheda è possibile indicare uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile.