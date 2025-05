Leonardo Vesco trionfa al Gran Premio Città di Pontedera con record di partecipanti

È del ventenne brianzolo Leonardo Vesco l’edizione record come numero di partecipanti (183 di 33 squadre) del nono Gran Premio Città di Pontedera, la classica nazionale per élite e under organizzata dalla U.S. Juventus Lari e dal Comitato locale con Rossano Signorini, Mauro Sardelli ed i loro collaboratori. Vesco che l’anno scorso a metà luglio aveva vinto a Marciana di Cascina il Giro delle Due Province, ha piazzato la stoccata vincente a 4 km dal traguardo di via A. De Gasperi, quando ha lasciato gli otto compagni di fuga che su iniziativa del danese Lock si erano portati al comando al quinto e ultimo passaggio sulla salita della Montacchita a 13 km dall’arrivo. I pochi secondi di vantaggio sono stati difesi brillantemente fino all’arrivo, mentre il campione toscano under 23 Lorello ha vinto nettamente a soli 7" la volata degli otto inseguitori davanti al lucchese Cipollini, nipote del grande campione Mario. Il ritrovo della gara presso l’accogliente Centro Sportivo Bellaria Cappuccini, il via dato da Rossano Signorini della Ecofor Service e da Mattia Belli assessore allo sport del Comune di Pontedera, presente anche alla cerimonia finale di premiazione con la sindaca di Palaia Marica Guerrini. Lo speciale traguardo volante è stato vinto da Gianluca Cordioli (Sissio Team), il gran premio della montagna nel ricordo di Luigi Giannoni e Flaminio Giusti, da Matteo Baseggio (S.C. Padovani). La media sui 166 Km della gara è stata di Km 43,286, e dopo Vesco, Lorello a 7" e Cipollini, si sono classificati, Arrighetti, Bosio, Bagnara, Bracalente, Lock e Regnanti, mentre il gruppo più folto (88 gli arrivati al traguardo) è stato regolato da Baseggio a 25" a completare la Top ten di questa bella manifestazione.

Antonio Mannori