Caos piazza della Vittoria: "Parcheggio senza regole"

SANTA MARIA A MONTE

"Questa piazza è diventata un parcheggio selvaggio. Altro che salotto del centro storico!". Sono tanti gli abitanti di Santa Maria a Monte che sottoscrivono la frase della cittadina che si è rivolta al nostro giornale per mettere in evidenza la situazione che peggiore giorno dopo giorno, sera dopo sera. Ora in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte sono stati posizionati dissuasori in plastica bianchi e rossi al centro per evitare il parcheggio abusivo. E due transenne nella parte sinistra di ingresso alla stessa piazza per fare in modo che la gente non parcheggi in quel tratto, che è più stretto. "Ma la soluzione non può e non deve essere questa", aggiunge la stessa cittadina di Santa Maria a Monte.

I dissuasori, anche se evidentemente provvisori, stonano con il contesto storico e paesaggistico della piazza, con la Rocca sulla quale sono stati ritrovati resti risalenti addirittura agli Etruschi e con la vocazione turistica che le amministrazioni comunali che guidano il Comune da dieci anni vogliono imprimere al territorio che ne ha tutte le potenzialità. Piazza della Vittoria, da quando è stato terminato il secondo lotto di lavori per oltre 1 milione di euro è diventata un problema. L’illuminazione nuova si sovrappone sempre a quella vecchia, non è un parcheggio perché i posti auto non sono disegnati sul selciato eppure le macchine ci sono anche in sovrannumero.

In merito a piazza della Vittoria, in campagna elettorale a maggio, la sindaca Manuela Del Grande, rispondendo a una nostra domanda aveva risposto: "Vanno completate le opere già finanziate, con arredo urbano elegante e dignitoso per permettere a quei pochi bar di installare ombrelloni e tavolini. Ora è un parcheggio selvaggio, è vero, ma a San Michele il posto ci sarebbe. La riqualificazione va fatta generale in tutto il centro storico". Secondo gli abitanti del centro storico questi sono lavori da realizzare in fretta.

Intanto, il Comune ha deciso di rendere libera la sosta in via Costa, la salita che porta nel centro storico. Finora il parcheggio lungo le antiche mura medievali era regolato con disco orario per massimo due ore di sosta. L’amministrazione Del Grande, dopo un confronto con gli uffici e i tecnici, ha deciso di rendere libera la sosta in via Costa per favorire un maggiore ricambio sulla stessa piazza della Vittoria, dando la possibilità, in questo modo, di parcheggiare la macchina sulla strada che porta al centro storico anche ai residenti senza doverli costringere a cambiare il disco orario.

