Cantieri infiniti in centro. Ambulanza intrappolata nell’unica via di uscita

SANTA MARIA A MONTELa metà del centro storico ingabbiata per i cantieri in piazza Marconi e via 2 Giugno che tardano a essere terminati, l’altro giorno ha causato anche problemi all’autista di un’ambulanza che aveva appena soccorso un’anziana e stava iniziando il viaggio per trasportarla al pronto soccorso. Il mezzo di soccorso ha dovuto fare marcia indietro per imboccare via XXIV Maggio, unica via di uscita dalla parte più bassa del centro storico. Purtroppo, una volta raggiunta la ripida svolta per rientrare su via Costa, l’ambulanza è rimasta "incastrata" per colpa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta. E’ stato richiesto anche l’intervento della polizia municipale che quel giorno non era in servizio. Ora, acclarato che la colpa maggiore è di chi ha parcheggiato la macchina in divieto, il problema ha riproposto uno dei mali cronici di Santa Maria a Monte: la mancanza di parcheggi. Che si è aggravata negli ultimi mesi con i cantieri in piazza Marconi, via 2 Giugno e sul retro del palazzo comunale. Cantieri che si protraggono oltre le previsioni di fine lavori annunciate più volte dall’amministrazione comunale.

Da qui la protesta della consigliera comunale di opposizione Elisa Eugeni. "Cantieri infiniti – attacca l’esponente di Sinistra Plurale in una nota – La sindaca il 19 novembre comunicava a mezzo stampa che ’questione di due settimane e via 2 Giugno sarebbe stata riaperta al transito’. Poi la data del 15 gennaio doveva essere quella della fine dei lavori. Ad oggi i cantieri sono sempre là e il centro storico continua a soffrirne le limitazioni".

"Pensiamo che sia nel diritto di noi cittadini sapere perché i lavori non sono conclusi e di chi sono le responsabilità – chiede Elisa Eugeni – Le imprese impegnate sui cantieri pagheranno delle penali per questi ritardi, se a loro imputabili? Quali sono i tempi veri della riapertura di piazze e strade? Sui cantieri non vi è cartellonistica, tra l’altro obbligatoria. Chi è il direttore dei lavori? Quali sono le ditte impegnate? Quale la spesa prevista? Entità dei finanziamenti? Fine lavori?".

In via 2 Giugno e piazza Marconi, a quanto si può vedere, mancano solo i lavori di rifinitura. In particolare la stuccatura della fascia di confine tra la nuova pavimentazione e l’antico selciato laterale ripulito e recuperato. Il Comune dovrà anche decidere se continuare a consentire la sosta in quella zona come era prima dei lavori.

g.n.